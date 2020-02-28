Телеканал «Спас» удалил выпуск с призывавшим не подчиняться властям протоиереем

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Телеканал «Спас» удалил со своего YouTube-канала выпуск программы «Ответ священника» с протоиереем Дмитрием Смирновым, который, рассуждая о требовании итальянских властей закрыть храм РПЦ из-за коронавируса, призвал верующих не подчиняться. Запись выпуска была доступна на сайте канала и на YouTube.

По словам Смирнова, если приказ противоречит вере, то люди вправе им «пренебречь» и оказать «гражданское неповиновение». Он также посоветовал прихожанам собираться в ночное время, а не днем.

«А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться», — заявил протоиерей и добавил, что считает итальянское правительство безбожным.

В феврале россиян возмутило высказывание Смирнова, который назвал гражданских жен «бесплатными проститутками». Позднее протоиерей пожаловался на то, что ему поступают угрозы, и заявил, что его слова исказили. Он уточнил, что осуждал мужчин, а не женщин.

Адвокат Екатерина Гордон потребовала проверить слова священника на предмет нарушения статьи 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Вступивший в Партию роста лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил Смирнову матерным стихотворением.

Позднее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за высказывания протоиерея о гражданских женах.

По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 83,7 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 36,6 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 50 странах мира.

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