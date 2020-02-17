Назвавший гражданских жен проститутками протоиерей сравнил женщин с автомобилями

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) сравнил женщин с автомобилями, осудив мужчин за нежелание официально регистрировать отношения с возлюбленными. Об этом он сказал в эфире «60 минут» на канале «Россия 1», объясняя, почему назвал гражданских жен проститутками. Выпуск опубликован на YouTube.

«Когда мужчина покупает автомобиль, он почему-то его регистрирует. Ему даже дают два регистрационных номера — спереди и сзади. Когда получает квартиру, тоже быстро регистрирует. А брак считается чем-то третьестепенным», — отметил он.

По словам Смирнова, таким образом мужчина ставит женщину в ужасное положение. Он уверен, что если женщина «подумала бы как следует», то не соглашалась бы на сожительство, а отказывала.

«И тогда мужчины выстроились бы к ней в очередь и она могла бы из 20 кандидатов выбрать лучшего», — заключил протоиерей. Он добавил, что 80 процентов его прихожан — женщины.

Ранее Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками. Позже священнослужитель пояснил, что осуждает не женщин, а мужчин. По его мнению, именно они сделали из женщин содержанок и «превратили в проституток».

Председатель комиссии также рассказал, что ему начали поступать угрозы в связи с его высказыванием. Юрист Екатерина Гордон 17 февраля сообщила, что написала заявление на протоиерея с требованием провести проверку его слов на нарушение уголовного кодекса.

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