Власти Подмосковья обратились к жителям в связи с коронавирусом

Власти Подмосковья обратились к жителям с призывом не посещать больницу или поликлинику в случае необходимости оформления больничного листа. Эта услуга доступна в электронном виде, говорится на сайте областного правительства.

Данные рекомендации даны в связи с риском распространения нового коронавируса. Речь идет о гражданах, которые недавно вернулись из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, и признаков вирусной инфекции у них нет.

«Вы и проживающие с вами можете оформить электронный больничный лист, позвонив по телефону горячей линии по коронавирусу в Подмосковье: 8 (800) 550 50 30. Кроме того, на 14 день к вам придет медицинский работник, проведет осмотр и закроет больничный», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о запуске «горячей линии», на которой можно узнать последнюю информацию по коронавирусу. По его словам, чаще всего жители задают вопросы о том, где можно провериться на инфекцию.