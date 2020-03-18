В Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В Турции первый пациент умер от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа, передает агентство Anadolu.

Уточняется, что скончавшемуся было 89 лет. Он подхватил вирус от своего работника, ранее ездившего в Китай.

Всего на данный момент в Турции выявлено 98 случаев заражения коронавирусом, уточнил Коджа.

16 марта в Турции запретили массовые молебны в мечетях из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Как заявил глава Управления по делам религии Али Эрбас, временные ограничения будут действовать до тех пор, пока не пройдет угроза вспышки эпидемии. В то же время двери мечетей остаются открытыми для тех турок, кто приходит молиться не вместе, а по отдельности.

Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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