Землетрясение в столице Хорватии признали сильнейшим за последние 140 лет

В Загребе, столице Хорватии, произошло сильнейшее за последние 140 лет землетрясение. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович, передает Reuters.

Самый сильный толчок достиг 5,3 балла по шкале Рихтера. Затем последовали еще несколько, но меньшей силы. Эпицентр землетрясения был в семи километрах севернее Загреба, на глубине десяти километров.

По предварительным данным, в результате землетрясения пострадал 15-летний подросток: на него упала часть фасада. Сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии.

Отмечается, что армия и экстренные службы уже устраняют последствия катаклизма. Материальный ущерб пока не оценен. Reuters указывает, что некоторые жители города остались без электричества.

24 января землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции. По данным главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу, в результате погибли четыре человека: по два в провинциях Малатья и Элязыг.

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