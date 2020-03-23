Жителям Подмосковья старше 65 лет выплатят по три тысячи рублей. Такое решение принял губернатор Андрей Воробьев в связи с распространением нового коронавируса, сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 23 марта.

Выплаты разделят на две части: первую выплатят 26 марта, вторую в конце карантина — 14 апреля. Режим самоизоляции также рекомендуется соблюдать людям, имеющим хронические заболевания, говорится в сообщении.

Региональное правительство также распорядилось о продуктовых наборах для школьников, которые имеют право на бесплатное питание и сейчас сидят дома.

Воробьев призвал жителей избегать общественных мест, и как можно реже выходить из дома

«От каждого сейчас требуется сознательность и дисциплина, отказ от риска — ради своего здоровья и здоровья окружающих. Позаботьтесь о своих детях и родителях», — сказал он.