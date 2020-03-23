В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом. Об этом сообщил на пресс-конференции шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши, передает РИА Новости.

По его словам, 95 из 98 инфицированных лечатся на дому.

Сейчас полиция города, кроме выполнения своих обычных обязанностей, также следит за тем, чтобы на улицах не было больших скоплений людей во избежание распространения вируса.

Всего в Нью-Йорке выявлено 9045 случаев заражения коронавирусом, скончались 63 человека. Как рассказал мэр города Билл де Блазио, число заболевших в городе составляет почти треть от всех случаев в США.

США находятся на третьем месте (более 33 тысяч) в мире по числу заражений коронавирусом после Китая (более 81 тысячи) и Италии (более 59 тысяч).

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились свыше 332 тысяч человек по всему миру. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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