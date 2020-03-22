США предрекли коллапс из-за мер против коронавируса

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) выступила c редакционной колонкой «Переосмысливая коронавирусный шатдаун» (Rethinking the Coronavirus Shutdown), в которой раскритиковала радикальные меры в ответ на распространение коронавируса COVID-19 и предрекла экономике США коллапс. Материал опубликован на сайте издания.
Объявленный в США карантин может привести к экономическому спаду, который не имел аналогов в истории, считает редакция. Журналисты подчеркивают, что если карантин затянется дольше, чем на одну-две недели, миллионы американцев потеряют работу. Ущерб от потери рабочих мест и банкротства превысит потери от финансового кризиса 2008-2009 годов, прогнозирует газета.
Журналисты сравнивают эффект от остановки экономики из-за коронавируса с цунами, которое приведет к тому, что десятки миллионов человек потеряют рабочие места. Если крупные компании смогут продержаться несколько недель без дохода, то средние и малые предприятия этого не выдержат. Даже у самых зажиточных из них резервы закончатся в течение месяца, за чем последуют увольнения, а потом и закрытие предприятий.
Редакция WSJ обращает внимание на то, что восстановлению Китая, пережившего сопоставимый шок, способствует государственное участие в экономике. Однако в Соединенных Штатах частные предприятия будут рассчитывать только на себя. Чиновники должны немедленно начать корректировать антивирусную стратегию, чтобы избежать грандиозного экономического спада, говорится в колонке.
«Ни одно общество не может долго охранять здоровье населения ценой своего экономического здоровья», — подытоживает редакция авторитетного издания.
США ненадолго стали третьим в мире государством по числу зараженных коронавирусом, обогнав Испанию. В стране зарегистрировано 26 747 случаев заражения. 340 человек умерли, 176 — излечились. В связи с эпидемиологической ситуацией 13 марта руководство страны объявило режим чрезвычайной ситуации.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения