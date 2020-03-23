Две лаборатории Подмосковья начали проводить исследования на коронавирус

Две лаборатории Подмосковья начали проводить исследования на коронавирусную инфекцию, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО в понедельник, 23 марта.

«Хочу обратить внимание на то, что исследование выполняется только по назначению врача. В ближайшее время мы планируем запустить еще три лаборатории в Подмосковье для исследований на коронавирус», — сказала она.

По ее словам, соответствующие исследования начали проводить в Серпуховском и Красногорском кожно-венерологических диспансерах.

Ранее в понедельник губернатор Андрей Воробьев призвал жителей старше 65 лет не выходить из дома в течение двух недель.

Анализ назначается людям, которые прибыли из-за границы или контактировали с зараженными. Также тест проходят пациенты с пневмонией и тяжелым течением ОРВИ, говорится на сайте профильного ведомства.

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