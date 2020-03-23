Россияне оценили способность врачей защитить их от коронавируса

Более половины россиян (61 процент) считают, что врачи способны защитить их от распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в понедельник, 23 марта.

Так, 17 процентов опрошенных оценили способность эпидемиологических и медицинских служб защитить население от распространения инфекции максимально высоко. Еще 44 процента ответили, что, скорее всего, медики смогут их защитить. 32 процента респондентов, в свою очередь, усомнились в этом.

Кроме того, по данным социологов, почти половина россиян (49 процентов) считают врачей героями. Еще 47 процентов отметили героизм сотрудников МЧС, 31 процент — военных, 27 процентов — учителей.

Социологи отмечают, что, по данным опроса 2018 года, профессия врача является социально значимой и общественно полезной среди россиян. Так, врачи возглавили рейтинг наиболее престижных профессий (26 процентов), обогнав такие профессии, как юрист (14 процентов) и программист (12 процентов).

Опрос проводился среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Более половины зараженных находятся в Москве. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом.

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