Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре (РКН). Его слова передали в пресс-службе ведомства, сообщает РИА Новости.

Жаров назвал работу в Роскомнадзоре важным отрезком его жизни, а также отметил, что ведомство за это время сильно изменилось. По его словам, он стремился сделать РКН современным цифровым регулятором и обеспечить информационное благополучие россиян в условиях цифровой трансформации.

Бывший глава Роскомнадзора выразил уверенность, что у следующего руководителя службы огромное поле для деятельности. Он назвал работников ведомства профессионалами и пожелал им дальнейших успехов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от Жарова должности главы Роскомнадзора 23 марта. Он возглавлял ведомство с 2012 года. С его именем связаны громкие инициативы ведомства по блокировке крупных ресурсов, таких как RuTracker и Telegram. Жаров также добился, чтобы крупнейшие медиахолдинги и интернет-компании подписали меморандум о борьбе с пиратством. Он позволяет удалять из поисковиков ссылки на пиратские сайты в досудебном порядке.

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