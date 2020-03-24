Американская корпорация Apple перестала быть ультрадорогой компанией после того, как ее рыночная капитализация опустилась ниже 1 триллиона долларов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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По итогом торговой сессии в понедельник, 23 марта, акции американского технологического гиганта подешевели на 2,1 процента и закрылись на уровне 224,37 доллара за бумагу. В результате совокупная стоимость компании опустилась до 982 миллиардов долларов.

Падение акций произошло на фоне паники, царящей на финансовых рынках из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире. Теперь единственной американской ультрадорогой компанией считается Microsoft. Ее рыночная капитализация оценивается в 1,03 триллиона долларов.

Капитализация Apple была выше 1 триллиона долларов с октября 2019 года. Своего пика стоимость компании достигла 12 февраля 2020 года, когда американская корпорация оценивалась в 1,4 триллиона. Однако с того момента рынки упали на 31 процент на фоне коронавируса и падения цен на нефть. Так, один из главных американских биржевых индексов S&P 500 обвалился на 34 процента.

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