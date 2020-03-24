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Банк ДОМ.РФ сохранил доступные ставки по ипотеке

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Фото: Artfolio.ru

Несмотря на рыночную волатильность и возросшую стоимость привлечения денег на финансовых рынках, Банк ДОМ.РФ во вторник, 24 марта, принял решение сохранить доступные ставки для заемщиков на первичном рынке, а также по программам семейной ипотеки и для военнослужащих. Об этом говорится в сообщении банка.

В кредитной организации отметили, что семейная ипотека» по-прежнему доступна по ставке от 4,7 процента, «Военная ипотека» — под 8,5 процента, «Семейная ипотека для военнослужащих» — под 4,9 процента, «Дальневосточная ипотека», которую банк первым запустил в декабре 2019 года — под 2 процента. Оформить ипотеку на первичном рынке можно по ставке от 7,8 процента.

«Как ипотечно-строительный банк мы заинтересованы в сохранении условий кредитования в наиболее приоритетных направлениях – на первичном рынке и в рамках социальных программ. Это позволит поддержать жилищное строительство и сохранить доступность ипотеки для тех категорий населения, которые наиболее нуждаются в поддержке», — отметил заместитель председателя правления Банка «ДОМ.РФ» Данила Литвинов.

Всего с начала 2018 года Банк ДОМ.РФ выдал около 50 тысяч кредитов по ипотеке на 107,2 миллиарда рублей. В рамках льготных программ «Семейную ипотеку» в Банке оформили 7,5 тысячи заемщиков на сумму 20,9 миллиарда рублей. По «Дальневосточной ипотеке», которую банк первым запустил в декабре 2019 года, на данный момент подписано 349 кредитных договоров на 1,2 миллиарда рублей.

Коммерческий директор «Колди» Максим Каварьянц напомнил, что несмотря на то, что регулятор сохранил 20 марта ключевую ставку 6 процентов годовых, банки начали медленное увеличение ипотечных ставок еще до озвучивания этого решения ЦБ. Некоторые подняли ее уже на 1,5 п.п.

«Являясь одним из крупнейших ипотечно-строительных банков с большой федеральной сетью, пока удерживает ставку Банк ДОМ.РФ. Как и ряд других банков, в числе которых ВТБ, кредитная организация занимает выжидательную позицию. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать комфортные условия на рынке строительства жилья, не допустить роста цен», — отметил Каварьянц.

По мнению управляющего директора группы «Самолет» Дмитрия Волкова, в условиях текущего кризиса, когда сразу несколько серьезных факторов давят на экономику, для покупателей недвижимости очень важна стабильность и доступность жилья, особенно в сегменте «эконом». «По нашим подсчетам, повышение ставки на 1 процент эквивалентно повышению стоимости жилья на 8 процентов. В ожидании роста ипотечных ставок в марте мы наблюдали повышенный спрос, однако для его поддержания необходимо обеспечить условия для массового ипотечного кредитования», — отметил эксперт.

Поэтому, считает он, решение Банка ДОМ.РФ, одного из крупнейших участников российского ипотечного рынка и нашего ключевого партнера, сохранить текущий уровень ставок на первичном рынке и для социально значимых категорий граждан — это важный шаг для обеспечения устойчивости отрасли и дальнейшей стабилизации ситуации.

«Некоторые банки с середины марта объявили о скором повышении ставок либо уже их повысили. Пока это не привело к оттоку покупателей, скорее, наоборот активизировало тех, кто планировал совершить покупку с привлечением ипотечных средств. Мы констатируем рост количества обращений, так как покупатели осознают, что деньги обесцениваются, а метры остаются. И по пока приемлемой ипотечной ставке есть возможность вложить рубли в квадратные метры», — рассказал управляющий партнер «S.A. Ricci жилая недвижимость» Сергей Егоров.

По его словам, при сохранении ставки деньги условно остаются «дешевыми», тогда как падение курса рубля может сопровождаться инфляцией и увеличением расходов населения. «Если говорить о конкретных банках, то логично, что Банк ДОМ.РФ, как уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, удерживает ставку, в отличие от ряда коммерческих банков», — добавил Егоров.

На 24 марта в Банке ДОМ.РФ также скорректирована до рыночных значений стоимость кредитов на вторичное жилье и рефинансирование займов, полученных в других банках – процентные ставки составят от 9,1 и от 8,7 процента соответственно.
Кроме того, увеличена в два раза скидка для клиентов, подтверждающих доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ, теперь она составляет 0,4 процента. Напомним, в ноябре 2019 года банк снизил размер первоначального взноса до 10 процентов для таких клиентов.

«Получить ипотеку по минимальным ставкам могут зарплатные клиенты банка или клиенты, подтверждающие доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ, при первоначальном взносе от 30 процентов и сумме кредита от 3 миллионов рублей. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкая ставка распространяется на кредиты от 5 миллионов рублей, а для Москвы и Московской области — от 8 миллионов рублей. Также процентные ставки останутся неизменными по уже подготовленным ипотечным сделкам», — говорится в сообщении банка.

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