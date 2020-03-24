Создан Оперативный штаб для контроля состояния промышленного комплекса Москвы

Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы в связи с ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции создал оперативный штаб по мониторингу работы промышленных предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники штаба отслеживают проблемы с поставками и запасами сырья на предприятиях, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции для обеспечения безопасности работников. А также мониторят угрозы, которые могут вести к приостановке деятельности заводов или снижению объемов производства.

«На территории Москвы расположено более 700 промышленных предприятий. В данный момент у нас проходит не только мониторинг ситуации, но и организована видеоконференцсвязь с предприятиями города и подведомственными организациями Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. На сегодня ситуация стабильная, все предприятия работают в штатном режиме. При необходимости пищевые предприятия города готовы увеличить объемы производства», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики подчеркнули, что промышленники могут обратиться к властям по любым возникающим вопросам. Каждому заводу выделили персонального менеджера, с которым предприятие держит связь круглосуточно каждый день. При необходимости компаниям будет оказана оперативная помощь.

Ранее стало известно, что в Москве планируется запустить пилотные проекты по поддержке столичных экспортеров в условиях сложившейся в мире эпидемиологической ситуации. Этим займется Центр поддержки и развития промышленного экспорта и экспорта продукции АПК «Моспром» — организация, подведомственная департаменту инвестиционной и промышленной политики города.

Разработанный комплекс услуг позволит производителям Москвы выстраивать экспортную деятельность без дополнительных издержек. Проверенных зарубежных агентов закрепят за производителями продукции. Агенты будут представлять интересы московских компаний на иностранных рынках и осуществлять контроль уже существующих зарубежных дистрибьюторов и байеров.

