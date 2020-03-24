Российский мэр уволился после отпуска в ОАЭ во время пандемии

Мэр российского города Кунгур (Пермский край) Сергей Гордеев, вернувшийся из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), написал заявление об увольнении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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Сам Гордеев не стал комментировать эту информацию.

Между тем на сайте главы города сообщается, что в течение ближайших двух недель исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Олег Лихачев.

Гордеев вернулся в Россию на прошлой неделе, после чего самоизолировался и работал дистанционно. Его отпуск за границей был согласован, пишет агентство.

23 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша пообещал уволить главного врача областной клинической больницы Владимира Кондюкова, который без разрешения уехал отдыхать в Таиланд в период пандемии коронавируса. Он назвал решение врача безответственным.

Позже Кондюков объяснил, что купил путевку до усугубления ситуации с распространением инфекции, и пообещал уйти на карантин после возвращения.

На утро 21 марта в ОАЭ было зарегистрировано 140 случаев заражения. По данным на 24 марта, число зараженных увеличилось до 198.

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