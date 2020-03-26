Сирийские бизнесмены выгнали боевиков и возобновили работу заводов

Предприниматели вернулись на предприятия и возобновили работу в промышленном районе Лерамун на северо-западе сирийского Алеппо. Об этом сообщает ТАСС.
Около десятка заводов еще недавно использовали боевики: они производили боеприпасы и самодельное оружие, а также делали там укрытия и укрепления. Их «выгнали» после наступления сирийских войск, подконтрольных президенту Башару Асаду. Как только район освободили, туда начали возвращаться бизнесмены.
«Я уже давно знал, что этот момент скоро настанет, и дождался. Мои старые партнеры тоже ждут, когда мы снова начнем работать, дают хорошие скидки», — поделился с ТАСС местный предприниматель.
5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск готов применить силу.
Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов. В связи с этим Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска и нарастила поддержку лояльных ей боевиков.