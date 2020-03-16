Террористы нашли способ сорвать российско-турецкое патрулирование в Сирии

Террористы нашли способ сорвать российско-турецкое патрулирование: они заминировали мост в провинции Идлиб на автотрассе Латакия — Алеппо. Об этом сообщает сирийское агентство САНА со ссылкой на свои источники.

Боевики заминировали мост Мохамбаль, где проходит часть маршрута патрулирования.

По словам источников, террористы заложили большое количество взрывчатки — это привело к уничтожению моста. На трассе также разбросали колющие металлические предметы.

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16 февраля стало известно, что российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5, которая проходит через всю Сирию. Она соединяет Алеппо на севере с городами Хама, Хомс и Дамаск, а на юге доходит до провинции Дераа и границы с Иорданией. Дорога позволяет военным оперативно перебрасывать технику и подвозить снабжение.

Как сообщали ранее в Минобороны России, патрулирование происходит в соответствии с соглашением, достигнутым во время встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта.

Президенты двух стран заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.

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