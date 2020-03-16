Террористы нашли способ сорвать российско-турецкое патрулирование в Сирии

Террористы нашли способ сорвать российско-турецкое патрулирование: они заминировали мост в провинции Идлиб на автотрассе Латакия — Алеппо. Об этом сообщает сирийское агентство САНА со ссылкой на свои источники.
Боевики заминировали мост Мохамбаль, где проходит часть маршрута патрулирования.
По словам источников, террористы заложили большое количество взрывчатки — это привело к уничтожению моста. На трассе также разбросали колющие металлические предметы.
16 февраля стало известно, что российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5, которая проходит через всю Сирию. Она соединяет Алеппо на севере с городами Хама, Хомс и Дамаск, а на юге доходит до провинции Дераа и границы с Иорданией. Дорога позволяет военным оперативно перебрасывать технику и подвозить снабжение.
Как сообщали ранее в Минобороны России, патрулирование происходит в соответствии с соглашением, достигнутым во время встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта.
Президенты двух стран заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.