«Лидеры России» помогут в борьбе с коронавирусом

Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» запускают социальные проекты в рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», большинство инициатив связаны с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте проекта в пятницу, 27 марта.

Так, победитель прошлого года Алена Гейдт из Москвы проводит консультации по трудовым правам для женщин с детьми на бесплатной основе. Вся информация по волнующим женщин вопросам передается в Минтруд для подготовки официальных разъяснений.

«Основное, что беспокоит работников сейчас: "Могут ли уволить или снизить заработную плату? Как женщинам с детьми в условиях неофициального карантина, не позволяющего взять больничный, не нарушить трудовое законодательство и не оставить детей без присмотра? (...) В это непростое время очень важна информационная поддержка», — поделилась Гейдт.

Врач Владимир Остроменский, победитель 2018-2019 годов, объясняет желающим правила поведения во время пандемии. «Кроме информирования населения, мы занимаемся образованием врачей в онлайн- и офлайн-форматах. Врачи должны понимать, как обезопасить себя, работать с пациентами, какие виды лечения существуют», — рассказал он.

Также участники конкурса создали площадку-агрегатор для малого и среднего бизнеса с целью обмена ресурсами, разрабатывают онлайн-платформы для быстрого «скоринга» на возможность заразиться коронавирусом и последствиях и другое.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина.

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