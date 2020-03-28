Американский врач предсказал очередную вспышку коронавируса

Американский врач и бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб предсказал очередную вспышку коронавируса как минимум в шести новых районах в США. Об этом он сообщил в подкасте Coronavirus: One-on-one with Scott Gottlieb.

По мнению Готлиба, уже в ближайшие недели не менее полдюжины американских районов могут повторить судьбу охваченного эпидемией города Нью-Йорк. Он также отметил, что со временем будут постепенно снимать жесткие ограничения по карантину на территориях, которые не так серьезно пострадали от коронавирусной инфекции. «Я думаю, нам стоит объяснить гражданам Америки, что их ожидает в скором будущем», — подчеркнул 47-летний врач.

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Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что очаг распространения коронавируса в стране — это город Нью-Йорк и близлежащие территории. «Более половины случаев заражения имели место в этом районе. Поэтому мы разворачиваем полевые госпитали», — подчеркнул Пенс. В этот же день на улицах Нью-Йорка появились холодильники для трупов.

Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило 600 тысяч. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 602 262 случая заражения. Лидером по числу зараженных стали США — 104,8 тысячи случаев. Италия оказалась на втором месте с 86,5 тысячи инфицированных. На третьем месте Китай — почти 82 тысячи.

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