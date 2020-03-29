Самолет с пациентом и медиками сгорел при взлете из аэропорта Манилы

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Санитарный самолет Westwind сгорел при взлете из аэропорта Манилы, столицы Филиппин, сообщает ABS-CBN. Воздушное судно должно было лететь в Токио.

Агентство уточняет, что на борту находились восемь человек. По данным источника, это три члена экипажа, бортмеханик, врач, медсестра, пациент и его родственник. Все они погибли, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на источники в аэропорту.

По информации газеты Manila Bulletin, пациент — гражданин Канады, сопровождавший его человек — американец.

Аккаунт Airport Webcams, отслеживающий происходящее в международных аэропортах, пишет, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Lion Air и было зафрахтовано филиппинским министерством здравоохранения. Aviation24.be также сообщает, что на борту находился груз медикаментов.

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