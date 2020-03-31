Ведущая расплакалась из-за новостей о коронавирусе

Американская телеведущая Хода Котб (Hoda Kotb) расплакалась во время выпуска новостей. Женщину растрогал разговор с игроком в американский футбол, квотербеком Дрю Брисом (Drew Brees). На фрагмент эфира обратило внимание CNN.

Отмечается, что Брис пожертвовал пять миллионов долларов (около 400 миллионов рублей по нынешнему курсу — прим. «Ленты.ру») штату Луизиана, чтобы помочь людям справиться с пандемией коронавируса и ее последствиями.

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Котб поблагодарила спортсмена за его щедрость и сказала, что его пожертвование может мотивировать других людей поступить так же. «Дрю, мы любим тебя!» — сказала женщина, после чего не смогла сдержать слез и, всхлипывая, попросила у зрителей прощения за это.

Ранее российский телеведущий Владимир Познер обратился к россиянам, считающим коронавирус «фигней и пропагандой». Он заверил их, что «коронавирус — это не придумка», потому что «от придумок люди не умирают».

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