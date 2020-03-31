Ведущая расплакалась из-за новостей о коронавирусе

Американская телеведущая Хода Котб (Hoda Kotb) расплакалась во время выпуска новостей. Женщину растрогал разговор с игроком в американский футбол, квотербеком Дрю Брисом (Drew Brees). На фрагмент эфира обратило внимание CNN.
Отмечается, что Брис пожертвовал пять миллионов долларов (около 400 миллионов рублей по нынешнему курсу — прим. «Ленты.ру») штату Луизиана, чтобы помочь людям справиться с пандемией коронавируса и ее последствиями.
Котб поблагодарила спортсмена за его щедрость и сказала, что его пожертвование может мотивировать других людей поступить так же. «Дрю, мы любим тебя!» — сказала женщина, после чего не смогла сдержать слез и, всхлипывая, попросила у зрителей прощения за это.
Ранее российский телеведущий Владимир Познер обратился к россиянам, считающим коронавирус «фигней и пропагандой». Он заверил их, что «коронавирус — это не придумка», потому что «от придумок люди не умирают».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения