Врач описал «самый печальный сценарий» режима самоизоляции в России

Режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет при «самом печальном сценарии». Такую версию озвучил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому для RT. Видеозапись доступна на YouTube.
По мнению медика, активность вируса вряд ли снизится с приходом потепления. В марте температура воздуха во многих странах повысилась, но распространение инфекции продолжается.
Лейкин предположил, что для спада эпидемии новой коронавирусной инфекции необходимо, чтобы примерно у 70 процентов населения был иммунитет к этому вирусу. Частично этого можно достичь за счет переболевших, частично — за счет вакцины. На ее разработку уйдет до полутора лет. В самом крайнем случае все это время людям придется находиться в самоизоляции.
Пик заражения придется в России на середину апреля, спрогнозировал врач. К тому моменту в стране будет около 20 тысяч инфицированных. Если дальнейший сценарий будет похож на китайский, то ситуация стабилизируется к середине или концу июля. «Другие сценарии мы не можем оценить, потому что только в этой стране эпидемия уже достигла спада», — пояснил собеседник телеканала.
Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев сказал, что ситуация с пандемией стабилизируется в лучшем случае через пару лет. При этом вирус останется с человеком навсегда, но перестанет быть таким опасным.
По данным на 30 марта, в России заражено 1836 человек. В Москве и еще почти трех десятках регионов введен режим всеобщей изоляции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения