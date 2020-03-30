Раскрыта уникальная способность коронавируса

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин раскрыл уникальную способность коронавирусной инфекции в интервью RT. Видеозапись доступна на YouTube.

Эксперт рассказал, что РНК-вирусы, к которым относится возбудитель COVID-19, мутируют с высокой скоростью. По его словам, вирусные частицы не повторяются при генерации в клетке. Он добавил, что к тому времени, когда учеными из Китая были переданы несколько десятков штаммов вируса, в них уже было 149 мутаций.

Лейкин рассказал, что среди диких животных циркулирует несколько сотен штаммов коронавируса, а возле человеческой популяции — не более 40. Он подчеркнул, что среди сезонных инфекций 15 процентов возбудителей — это коронавирусы.

«У коронавируса есть возможность обмениваться своим генетическим материалом между частицами. Это так называемая рекомбинация. И он может обмениваться не только со штаммами у человека, но и у диких видов животных, что и произошло в Китае», — объяснил специалист.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 766 тысяч человек, 36,8 тысячи умерли, а более 160 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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