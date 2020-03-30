Описан сценарий развития пандемии коронавируса

Ситуация с пандемией коронавируса может стабилизироваться только через несколько лет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
Вирусолог заметил, что развитие коронавируса по сценарию атипичной пневмонии, когда заболевание удалось полностью ликвидировать, уже невозможно: «Скорее всего, этот вирус уже с нами остается навсегда». По мнению специалиста, вирус останется в популяции человека и не ослабнет, но перестанет быть общественно опасным. Лукашев считает, что на стабилизацию ситуации с COVID-19 уйдет несколько лет.
Вместе с тем специалист предположил, что в ближайшее время в Китае начнется вторая вспышка коронавируса: «Конечно, там умеют бороться, умеют купировать, но Китай продолжает жить на пороховой бочке». Лукашев подчеркнул, что страна приняла жесткие меры по борьбе с вирусом, на которые вряд ли готовы пойти в других странах.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим самоизоляции. Жителям и гостям города разрешается покидать квартиру только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем магазине, выгула домашних животных на удалении не более ста метров от места проживания, выноса бытового мусора. Режим не ограничивает права граждан на въезд и выезд из Москвы.
В российской столице зарегистрировано свыше тысячи случаев заражения коронавирусом, шесть находящихся на лечении пациентов скончались. По данным на 30 марта, в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания, коронавирус выявлен в 71 регионе, известно об 11 умерших, 66 человек полностью вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения