Описан сценарий развития пандемии коронавируса

Ситуация с пандемией коронавируса может стабилизироваться только через несколько лет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Вирусолог заметил, что развитие коронавируса по сценарию атипичной пневмонии, когда заболевание удалось полностью ликвидировать, уже невозможно: «Скорее всего, этот вирус уже с нами остается навсегда». По мнению специалиста, вирус останется в популяции человека и не ослабнет, но перестанет быть общественно опасным. Лукашев считает, что на стабилизацию ситуации с COVID-19 уйдет несколько лет.

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Вместе с тем специалист предположил, что в ближайшее время в Китае начнется вторая вспышка коронавируса: «Конечно, там умеют бороться, умеют купировать, но Китай продолжает жить на пороховой бочке». Лукашев подчеркнул, что страна приняла жесткие меры по борьбе с вирусом, на которые вряд ли готовы пойти в других странах.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим самоизоляции. Жителям и гостям города разрешается покидать квартиру только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем магазине, выгула домашних животных на удалении не более ста метров от места проживания, выноса бытового мусора. Режим не ограничивает права граждан на въезд и выезд из Москвы.

В российской столице зарегистрировано свыше тысячи случаев заражения коронавирусом, шесть находящихся на лечении пациентов скончались. По данным на 30 марта, в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания, коронавирус выявлен в 71 регионе, известно об 11 умерших, 66 человек полностью вылечились.

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