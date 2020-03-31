Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике княжеского дворца.
«Князь выздоровел и чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении. Отмечается, что врачи разрешили закончить пребывание на карантине, скоро он вернется к своей семье.
О том, что Альбер II заразился коронавирусом, стало известно 19 марта.
Накануне, 30 марта, также сообщалось, что принц Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа, также вылечился и вышел из режима самоизоляции.
Всего в мире выявлено свыше 810 тысяч инфицированных коронавирусом; 40 тысяч человек погибли, 172 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения