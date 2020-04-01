В Госдуме задумались об отмене «сухого закона»

Предложение начинающего политика Сергея Шнурова, касающееся возвращения алкоголя в буфет нижней палаты, сильно озадачило парламентариев. Сухой закон в здании Госдумы действует уже несколько лет. Но в европейских парламентах депутатам разрешен алкоголь, а в бельгийском его даже можно получить бесплатно, чтобы парламентарии в рабочее время не покидали заседания ради соседних баров.

Сразу после возвращения Крыма в Россию депутаты посетили полуостров и обнаружили в Коктебеле залежи раритетных коньячных спиртов, заготовленных еще в 60-е годы. С тех пор народные избранники часто выступали то с инициативой о запрете, то о возращении крепкого алкоголя на Охотный ряд. Были даже предложения продавать 100 граммов только после окончания заседаний, в каникулы и строго по предъявлению депутатского удостоверения.

В одиночку депутат не может инициировать подобное предложение, его должна поддержать партия. ЛДПР и Единая Россия официально проводят политику «сухого закона», а КПРФ и Справедливая России придерживаются более либеральных взглядов.

Год назад партии объединились и поддержали крымских виноделов, закрепив за ними место в сетевых магазинах. Впрочем, запасы хороших вин быстро закончились, а вот дорогие коньяки на советских спиртах еще хранятся в дубовых бочках. Заложенные при Хрущеве, они представляют собой «золотой запас» всего Крыма, но есть риск, что и они будут быстро распроданы. А самая раритетная часть вывезена за рубеж.

В прошлом году и в начале этого года потребление коньяков выросло на фоне падения продажи водки. Коньяк стали смешивать в коктейлях, использовать при фламбировании блюд. При этом стоимость выдержанных коньяков, например, из того же Коктебеля заметно дешевле французских. Но их появление в буфете на Охотном ряду может стать поводом для больших дискуссий. Сегодня это выгодно тем, кто собирается в регионы на предстоящие осенью выборы.