Жители российского города выстроились в очередь за пропусками на выход из дома

Жители Саратова выстроились в очереди у районных администраций, чтобы получить спецпропуска на выход из дома. Об этом сообщает региональное издание «Свободные новости» со ссылкой на очевидцев.
По словам местных жителей, очереди образовались у зданий администрации Кировского, Ленинского и Энгельсского района Саратова. Люди в очередях не соблюдают безопасное расстояние в один метр. На опубликованных снимках видно, что на улице находятся десятки людей. Многие — без масок или респираторов.
После того как в городе стали образовываться очереди, ввод пропускной системы решено было отложить на два дня — до 4 апреля. «Эта мера призвана минимизировать число людей, находящихся на улицах, в общественных местах», — говорится в сообщении. Ввести пропускную систему планировалось 2 апреля.
Ранее в Республике Татарстан разработали похожий механизм выхода из дома в условиях самоизоляции. Местных жителей начали выпускать из дома только по специальным SMS-пропускам, которые действуют 60 минут в радиусе не более одного километра. В случае если житель Татарстана отошел дальше и не уложился в обозначенные сроки, к нему может подойти сотрудник полиции, проверить код регистрации и привлечь к административной ответственности.
По последним данным, в России зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах. За последние сутки было выявлено 440 новых случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения