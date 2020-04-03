Безработица в США снова побила рекорд

За минувшую неделю за пособиями по безработице в США обратились более 6,5 миллиона человек, констатировали в американском Министерстве труда. По подсчетам ведомства, за последние две недели работы лишились порядка 10 миллионов человек.
Предыдущий рекорд по обращениям за пособиями был установлен в конце марта и продержался всего неделю. Для сравнения, в обычное время фиксируется около 300 тысяч таких обращений.
Скачок безработицы в стране произошел на фоне пандемии коронавируса. Многие малые и средние предприятия вынуждены закрываться из-за введения карантинных мер. По оценкам экспертов, число потерянных рабочих мест может составить до 10 процентов от их общего числа в частном секторе. Наиболее серьезные потери понесут розничная торговля, индустрия развлечений и гостиничный бизнес.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения