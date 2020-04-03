«Роснефть» рассказала о росте интереса клиентов к бесконтактной оплате услуг

Розничная сеть «Роснефть» первой в России в корпоративном секторе запустила сервис оплаты топлива через мобильный телефон. Об этом говорится в сообщении компании.

Клиент может бесконтактно оплачивать топливо на кассе через мобильное приложение «РН-Карт» на всех АЗС под брендами «Роснефть», «BP», «ПТК» и «Башнефть».

В сообщении отмечается, что заключение договора и активация виртуальных топливных карт производится в короткие сроки онлайн без посещения офиса продаж. Воспользоваться виртуальной топливной картой водитель может сразу после ее получения. Для этого необходимо установить на мобильное устройство приложение «РН-Карт» через App Store или Google Play. Мобильное приложение с виртуальной топливной картой позволяет оптимизировать расходы на приобретение топлива и сопутствующих товаров. Сервис доступен и в офлайн режиме.

Для физических лиц компания совместно с банками МКБ и Тинькофф запустила сервис оплаты топлива через мобильные приложения Мир Привилегий и Тинькофф. АЗС на розничной сети ВР («Роснефть» является оператором сети).

С помощью этих приложений можно оплатить топливо, не выходя из автомобиля. В компании сообщили, что за последнее время только по приложению Мир Привилегий зафиксирован троекратный рост скачиваний, что подтверждает востребованность такого вида услуг и готовность клиентов оперативно переключиться на дистанционное обслуживание.

«Роснефть» информирует участников программ лояльности о возможности бесконтактной оплаты с помощью e-mail, push и смс-рассылки. Все кассовые терминалы на АЗС компании (банк-эквайер «ВБРР») позволяют использовать бесконтактные способы оплаты (Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, PayPass, PayWave).

В соответствии со стратегией развития «Роснефть-2022» компания активно внедряет цифровые решения для увеличения скорости и качества обслуживания клиентов. «Роснефть» использует мобильные сервисы для оплаты топлива как в сегменте B2B, так и B2C.

