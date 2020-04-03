В Азербайджане запретили выходить на улицу без спецразрешения властей

В Азербайджане начиная с 5 апреля ужесточат условия карантина. Об этом сообщает «Радiо Свобода».
Гражданам запретили покидать дома без спецразрешения властей. Для его получения необходимо прислать на короткий номер свои идентификационные данные и код выхода.
Уважительными причинами для выхода из дома считаются поход в продуктовый магазин, аптеку, банк или почту, получение медицинских услуг и посещение похорон близкого родственника.
Ранее в Азербайджане ограничили движение транспортных средств между регионами и городами по всей стране. Исключения касаются скорой помощи, социальных служб и сельскохозяйственных транспортных средств. Метрополитен в Баку работает только пять часов в день. Закрыты рестораны, кафе и магазины, кроме супермаркетов, продуктовых магазинов и аптек.
В Азербайджане коронавирусом заразились 443 человека, пятеро скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения