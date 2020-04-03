В Азербайджане запретили выходить на улицу без спецразрешения властей

В Азербайджане начиная с 5 апреля ужесточат условия карантина. Об этом сообщает «Радiо Свобода».

Гражданам запретили покидать дома без спецразрешения властей. Для его получения необходимо прислать на короткий номер свои идентификационные данные и код выхода.

Уважительными причинами для выхода из дома считаются поход в продуктовый магазин, аптеку, банк или почту, получение медицинских услуг и посещение похорон близкого родственника.

Ранее в Азербайджане ограничили движение транспортных средств между регионами и городами по всей стране. Исключения касаются скорой помощи, социальных служб и сельскохозяйственных транспортных средств. Метрополитен в Баку работает только пять часов в день. Закрыты рестораны, кафе и магазины, кроме супермаркетов, продуктовых магазинов и аптек.

В Азербайджане коронавирусом заразились 443 человека, пятеро скончались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!