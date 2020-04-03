Обнародована оперативная съемка ФСБ с готовившими теракты в России боевиками

ФСБ обнародовала оперативную съемку задержания боевиков, готовивших теракты в двух регионах России. Видео опубликовало издание «КП».

На кадрах подозреваемый лежит на полу в квартире, показаны оружие и компоненты самодельного взрывного устройства. Бойцы спецслужб блокируют автомобиль, вытаскивают из него предполагаемого боевика, надевают на него наручники.

Ранее 3 апреля ФСБ сообщила о двух предотвращенных терактах на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В их подготовке участвовали двое подозреваемых: житель Ставропольского края и выходец из Дагестана. В городе Нефтекумске один из них при задержании оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Второй сообщник задержан. У них изъяты компоненты самодельной бомбы, оружие и запрещенная литература. Злоумышленники состояли в законспирированной ячейке запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В ХМАО задержаны трое боевиков из ячейки запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». Они готовились подорвать самодельную бомбу в торговом центре города Лянтор. Боевики собрали самодельное взрывное устройство. У них изъяты компоненты для второй бомбы и оружие. Подозреваемые являются местными жителями.

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