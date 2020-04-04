В российском регионе объявили этап бесконтрольного распространения коронавируса

Распространение коронавируса в Дагестане перешло на четвертый бесконтрольный этап. Об этом объявил глава регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов, передает РИА Новости.

Как объяснил Павлов, четвертый этап характеризуется распространением коронавируса без прослеживания эпидемиологической связи случаев. По его словам, это означает, что инфекция циркулирует в окружающей среде: в воздухе, на почве, на предметах, в транспорте, общественных местах. При этом вероятность новых заражений кратно увеличивается.

«Уже не обязательно контактировать с больными или носителями, достаточно просто проехать в общественном транспорте, посидеть на лавочке где-нибудь на территории города, посетить общественные места», — заявил Павлов. Он призвал ввести в регионе более жесткие меры и увеличить объем дезинфекции.

По последним данным, в Дагестане зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом. Всего по России количество зараженных превысило 4,7 тысячи.

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