Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке выросло до двух

Число погибших при взрыве в многоэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве выросло до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В МЧС подтвердили эту информацию.

Тело второго погибшего обнаружили при разборе завалов. Собеседник агентства уточнил, что тело пока не извлекли.

В МЧС уточнили, что всего пострадали шесть человек. Ранее их было трое, один из них находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщила представитель управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Взрыв в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел ранее 4 апреля. В результате разрушился один из подъездов дома. По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность газовой колонки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. Он также поручил главе Орехово-Зуева разместить всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым.

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