При взрыве в подмосковной многоэтажке погиб человек

При взрыве в многоэтажке в подмосковном Орехово-Зуево один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Издание Baza уточняет, что пострадавшие, среди которых есть 15-летний подросток, получили тяжелые травмы головы и переломы. Они госпитализированы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль взрыв в жилом доме. На место происшествия отправлен начальник главного управления МЧС России по региону. Главе Орехово-Зуево дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.

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