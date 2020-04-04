Названы предварительные причины взрыва в подмосковной многоэтажке

Неисправность или неверная эксплуатация газового оборудования могли спровоцировать взрыв в пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуево. Возможные причины случившегося назвал источник Telegram-канала «Раньше всех.Ну почти».

ТАСС, в свою очередь, сообщает, что взрыв мог произойти из-за неисправности газовой колонки в одной из квартир.

Точная причина взрыва пока не называется.

На месте инцидента работает следственная группа, начата проверка, сообщили «Ленте.ру» в Главном следственном управлении СКР по Московской области. «Устанавливается количество пострадавших, а также причины хлопка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

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