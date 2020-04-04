Появились подробности взрыва газа в подмосковной многоэтажке

В результате взрыва жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево пострадали как минимум пять человек. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Двое жильцов подъезда находятся в тяжелом состоянии, трое получили легкие травмы. На пятом этаже застряла пожилая женщина, сотрудники МЧС готовятся к ее спасению.

Источники «Интерфакса» сообщают о погибших в результате происшествия. Официального подтверждения этой информациии нет.

О взрыве в пятиэтажном доме на улице Гагарина стало известно ранее 4 апреля. Один из подъездов здания обрушился полностью, с первого по пятый этаж.

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