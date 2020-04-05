В Белоруссии заразились коронавирусом более 500 человек

В Белоруссии заразились коронавирусом 502 человека, следует из сообщения пресс-службы министерства здравоохранения республики.
По данным Минздрава на 5 апреля, на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 пациента. У большинства из них заболевание протекает в легкой и средней форме. Выздоровели 52 человека, скончались восемь. У умерших инфекция отяготила многочисленные хронические заболевания.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз называл ситуацию с коронавирусом психозом и уверял, что не собирается вводить режим чрезвычайного положения. По словам Лукашенко, он мог бы вывести патрули на улицы, чтобы «показать всем перед выборами, какой он крутой парень». «Мы за сутки нейтрализуем город. Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Поэтому не надо дурью заниматься», — призывал белорусский лидер. Он советовал «травить» вирус водкой, есть больше сливочного масла и уверял, что «трактор вылечит всех».
Страна подвергалась критике со стороны Всемирной организации здравоохранения за отношение к эпидемии. Президент соседней с Белоруссией Литвы призывал не верить «бравадам» Лукашенко насчет коронавируса.
В мире объявлена пандемия коронавируса. Число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения