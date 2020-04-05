Француз на карантине пошел за сигаретами в Испанию и заблудился в Пиренеях

Житель французского Перпиньяна во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, пошел за сигаретами в Испанию и заблудился в Пиренеях. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RTBF.
Курильщики в приграничных районах Франции часто покупают сигареты в Испании, поскольку там они стоят дешевле. Несмотря на карантин, француз отправился пешком через горы. Он упал в горный поток, запутался в кустах ежевики и позвал на помощь.
Чтобы спасти курильщица, власти задействовали вертолет. Мужчину нашли «истощенным и дрожащим от холода» недалеко от границы, рассказали в полиции. Теперь он заплатит штраф в 135 евро (11 тысяч рублей) за нарушение условий карантина.
Европа оказалась одним из эпицентров пандемии коронавируса. Подтверждены свыше 627 тысяч случаев заражения, погибли 46 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения