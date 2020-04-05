Француз на карантине пошел за сигаретами в Испанию и заблудился в Пиренеях

Житель французского Перпиньяна во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, пошел за сигаретами в Испанию и заблудился в Пиренеях. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RTBF.

Курильщики в приграничных районах Франции часто покупают сигареты в Испании, поскольку там они стоят дешевле. Несмотря на карантин, француз отправился пешком через горы. Он упал в горный поток, запутался в кустах ежевики и позвал на помощь.

Чтобы спасти курильщица, власти задействовали вертолет. Мужчину нашли «истощенным и дрожащим от холода» недалеко от границы, рассказали в полиции. Теперь он заплатит штраф в 135 евро (11 тысяч рублей) за нарушение условий карантина.

Европа оказалась одним из эпицентров пандемии коронавируса. Подтверждены свыше 627 тысяч случаев заражения, погибли 46 тысяч человек.

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