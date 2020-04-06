США захотели залезть в долги из-за коронавируса

США могут залезть в долги ради борьбы с эпидемией коронавируса в стране. Такой вариант обсуждается в Белом доме, сообщил экономический советник американского президента Ларри Кудлоу. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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По его словам, советники Белого дома предлагают выпустить «коронавирусные» казначейские облигации по типу «военных облигаций». Привлеченные таким образом средства пойдут на финансирование борьбы с пандемией. «Это было бы долгосрочной инвестицией в будущее американского здравоохранения, безопасности и экономики», — сказал он.

США столкнулись с серьезными экономическими проблемами на фоне замедления деловой активности из-за коронавируса. По данным американского Минтруда, за неделю по 28 марта в США заявки на пособие по безработице подали рекордные 6,648 миллиона человек. Этот показатель почти в 10 раз выше предыдущего рекорда, установленного в 1982 году. По оценке экспертов, к лету 2020 года ситуация может усугубиться, и рабочие места потеряют уже 14 миллионов жителей страны. Чтобы поддержать экономику, американские власти договорились выделить на эти цели два триллиона долларов.

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