Названы важные для россиян идейные поправки к Конституции

Россияне назвали наиболее важными поправками к Конституции в сферах идейных воззрений и обеспечения суверенитета недопущение фальсификаций истории и защиту государственной целостности и нерушимости границ страны. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

О важности защиты государственной целостности заявили 87 процентов респондентов. 89 процентов гражданах считают значимой инициативу о защите исторической правды.

Важной 87 процентов опрошенных считают поправку, согласно которой культура России является уникальным наследием многонационального народа. На один процент меньше голосов у поправки у закреплении статуса русского языка как государствообразующего.

Также в топ важных мировоззренческих поправок попало предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (83 процента). Замыкает список поправка, закрепляющая статус России как правопреемника СССР на своей территории, — ее считает важной 81 процент россиян.

Конституционные изменения были анонсированы президентом Владимиром Путиным в середине января. В частности, глава государства предложил расшить полномочия парламента и закрепить приоритет российского законодательства над международным. Всенародное голосование по этим и другим инициативам должно было состояться 22 апреля, но было отложено на неопределенный срок из-за распространения нового коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!