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Хакатон Memory Hack собрал дизайнеров со всей России

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Хакатон Memory Hack, прошедший в минувшие выходные, собрал более сотни программистов и веб дизайнеров со всей России. Организаторами мероприятия выступили провели Стартап Phystech.Genesis и сборная России по хакатонам Russian Hack Team при поддержке «Промсвязьбанка». Целью 36-часового хакатона стала разработка новых сервисов для цифрового проекта «Дорога памяти» о ветеранах Великой отечественной войны.

Лучшими решениями по итогам соревнования стали: персональные открытки с фото ветерана, распознавание и анимация лиц на фото, конструирование связей в социальных сетях, распознавание орденов и медалей с фотографий, наложение боевого пути ветеранов на карты и многое другое будут переданы «Дороге памяти» в качестве добровольной помощи развития проекта.
«Трудно сказать, что стало более важным фактором: благородная тема хакатона или режим самоизоляции, но количество желающих примерно в пять раз превысило запланированный объем. Поэтому мы провели отбор и непосредственно до хакатона было допущено 113 человек», — отметил член жюри Иван Глушенков из Phystech.Genesis.

За 36 часов участники в онлайн-формате трижды встретились с экспертами для обсуждения проектов, прослушали лекцию о больших данных от эксперта в области искусственного интеллекта Игоря Ашманова и прошли мастер-класс по созданию качественных презентаций.

В результате предварительного отбора из 34 команд, участвовавших в хакатоне, в финал вышли 20. На итоговом питчинге решения по сбору данных оценивались с точки зрения работоспособности, технической реализации и легкости интеграции программы. Критерии оценки вовлекающих сервисов немного отличались: здесь главным и критериями были предполагаемая эффективность — сколько людей сможет привлечь приложение — и глубина анализа темы.

В состав жюри конкурса вошли эксперты по информационным технологиям и безопасности Игорь Ашманов, управляющий партнер «Ашманов и партнеры»; Станислав Ашманов, «Наносемантика»; Алексей Кузьмин, «Промсвязьбанк»; Валерий Бабушкин, X5 Retail; Дмитрий Сытник, НТИ по исследованиям и разработкам; Александр Панов, лаборатория когнитивных динамических систем МФТИ; Роман Доронин, гендиректор EORA; Виктор Рудой, директор Here в России и СНГ; Иван Глушенков, Phystech.Genesis.

По итогам соревнования первое место получила команда RHT.ai (капитан — Георгий Французов) за сервис «Создай открытку памяти», с помощью которого пользователи, загрузив фото, могут получить красивую открытку, а также посмотреть карту боевых действий, в которых участвовал ветеран.

Для того, чтобы объединить разрозненные источники, ребята разработали четыре поисковых системы-парсера: по соцсетям (VK), фотостокам (Flickr, Google) и по архивам. С помощью системы машинного обучения сервис загружает фотографии, находит лица по базе, алгоритм нейронных сетей собирают информацию о героях, колоризирует снимки, и оформляет все данные в красивую страницу.

К моменту питчинга ребята уже запустили сайт с реализованным проектом, разместили ссылку в соцсетях и за час получили более 120 переходов. Проект «Создай открытку памяти» был заявлен в двух категориях, и не только получил приз за решение по сбору данных, но также вошел в пятерку лидеров по мотивации.

Второе место за сервис по поиску связей военнослужащих жюри присудило команде Chain++ (капитан — Анна Чухнина). Участники разработали алгоритм нейронных сетей, который через поиск по групповым фотографиям вычленяет и отображает информацию о сослуживцах, роте, полке фронтовика. Кроме того, сервис, подобно соцсетям, выгружает групповые фото, на которых он может быть изображен, предлагает его отметить. Фишкой проекта стала возможность определить количество рукопожатий, которое отделяет военнослужащего от значимых фигур ВОВ. База данных была сформирована на основе данных с сайтов moypolk.ru, polkrf.ru, polkmoskva.ru, алгоритм работает со скоростью 1,5 страницы в секунду.

Третье место заняла команда команда IBI solutions (капитан — Иван Федоров) за автоматический фильтр на основе нейронной сети по распознаванию изображений inception v3, которая поможет упростить и ускорить модерации фото на сайте «Дорога памяти». Ребята обнаружили, что основная проблема, которая замедляет работу сайта, — это ручная модерация, и придумали универсальное решение с гибкой модульной архитектурой, которое может быть применимо к самым разным поисковикам (сейчас это Google, Яндекс, Bing и Flickr).

Фильтр распределяет фотоматериалы по трем категориям: релевантные, требующие дополнительной модерации и «мусор» (спам, рекламу, нерелевантные фото). Точность отсеивания спама у алгоритма — 100 процентов, определения релевантных фотографий — 95 процентов.

Во втором треке — решение задачи по вовлечению пользователей в проект «Дорога памяти» — свои проекты защищали 13 команд.

Первое место получила команда BUGuwix (капитан — Дмитрий Фастовец) за сервис по обработке фотографий и распознаванию воинских наград Spotter. Идея проекта родилась из истории, которой поделился один из членов команды: все награды его дедушки оказались утрачены, но семья очень хотела получить информацию о его подвигах и достижениях, а ручной поиск очень трудозатратен.

Сервис прост в использовании: пользователь загружает фотографию, алгоритм определяет местонахождение медали и загружает информацию о них.

Второе место разделили между собой три команды: «Команда», «ВсеВместе» и StartBlock. «Команда» (капитан — Полежаев Сергей) решила сделать архивные фото живыми и разработала сервис по анимации и колоризации военных снимков. Алгоритм нейронных сетей подарил фронтовикам на снимках возможность улыбаться и даже разговаривать.

«ВсеВместе» (капитан — Гулевский Роман) сделали процедуру запроса информации простой и удобной: написали чат-бот в Telegram, который в ответ на имя, дату рождения, фото, город призыва, номер подразделения, выгружает ссылку на полный отчет о подвигах героя с картой его боевого пути и указанием количества сражений, в котором он участвовал.

Участники команды StartBlock (капитан — Антон Печеркин) разработали приложение для ВК, которое объединяет людей, чьи родные пересекались во время войны. Достаточно загрузить фото и данные о герое, и приложение, пользуясь данными с сайта «Дорога памяти», покажет его сослуживцев и предложит подружиться с их родными.

На церемонии награждения члены жюри отметили, что выбор победителей оказался очень сложным, так как уровень реализации проектов был очень высок.

Конкурс от «Промсвязьбанка» на самую креативную фотографию с хакатона в Instagram выиграл Александр Погожев (команда Talestorm) c злободневным портретом в костюме химзащиты. Приз — Яндекс.Станция — уже летит к нему в Томск.

Проект «Дорога памяти» создан для сохранения памяти об участниках защиты Отечества. Это общедоступная единая цифровая база данных о каждом ветеране Великой Отечественной войны. Фотографии из семейных архивов затем будут также размещены на стенах мультимедийного мемориального комплекса в парке Патриот, который станет продолжением цифрового проекта. Мемориал будет построен вокруг Главного храма Вооруженных Сил России. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков. Помимо фотографий пользователь может также разместить в цифровой базе информацию об истории семьи и подвиге своего предка.

Принять участие в проекте «Дорога памяти» может любой желающий. Для этого нужно зайти в спецраздел на сайте Минобороны «Дорога памяти» или на foto.pamyat-naroda.ru. Также можно принести фотографии в мобильные пункты сбора данных в своем городе или в военкоматы.

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