В России пройдет первый онлайн-форум о цифровизации бизнеса во время пандемии

Первый онлайн-форум о цифровизации бизнеса во время пандемии Forum.Digital New Business Reality, организованный Фондом развития цифровой экономики, пройдет 7 апреля 2020 года. Пленарные заседания и выступления спикеров, среди которых министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, управляющий директор Rambler&Co (Rambler Group) Максим Тадевосян, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин, генеральный директор музыкального лейбла Black Star Павел Курьянов, глава сети пиццерий «Додо пицца» Федор Овчинников и другие.

Заседания будут транслироваться в социальных сетях с возможностью задать вопросы спикерам. Как коронавирус ускоряет процессы цифровизации, какие последствия понесет бизнес и экономика страны в связи с пандемией, как спасти бизнес в процессе ускоренной цифровой трансформации — эти и другие вопросы будут в центре внимания участников форума.

«Пожалуй, таких стремительных и при этом тектонических изменений экономика и бизнес не знали за последние несколько десятков лет. Это действительно новая реальность, которая может измениться, но она однозначно повлияла на привычное положение вещей, — говорит председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. — Важно, чтобы смягчить, насколько это возможно, финансовые последствия карантина, закрытия границ, перехода на удалённый режим работы и другое. Мы рассчитываем, что наш форум станет такой точкой опоры, которая позволит обобщить передовой опыт цифровизации бизнеса, найти нужные в этот период технические и маркетинговые решения.

По словам члена Совета Фонда развития цифровой экономики Максима Черешнева, сейчас «критически необходима консолидация усилий бизнеса, объединений, онлайн-сервисов, работающих в сегменте b2b, чтобы нам пережить этот непростой период». «И мы знаем, что такие шаги уже предпринимаются. Так, многие цифровые платформы и сервисы сделали бесплатными свои базовые тарифы на время пандемии коронавируса или даже всего 2020 года. Мы призываем все цифровые компании поддержать эту акцию. Это позволит бизнесу без дополнительных издержек адаптироваться к существующим реалиям, — добавил он.

В Фонде развития цифровой экономики отметили, что модель проведения конгрессных мероприятий в дистанционном режиме уже опробована. Так, 24 марта состоялся Forum.Digital Construction 2020, в рамках которого работала первая в России VR-выставка цифровых решений строительства. Каждый участник форума мог ходить по онлайн-выставке, изучать стенды компаний и общаться в личном чате с экспонентами — представителями передовых компаний строительной отрасли.

