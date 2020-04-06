Двое российских подростков сбежали из дома и забрали с собой 700 тысяч рублей

Двое подростков из Москвы сбежали из дома и забрали с собой 700 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, вечером в воскресенье, 5 апреля, брат и сестра 12 и 14 лет соотвественно ушли с большой сумкой, в которой лежали принадлежавшие родителям деньги. Возможной причиной для побега подростков могла стать ссора с членами семьи.

Позже подростки были найдены сотрудниками правоохранительных органов в одном из хостелов в центре столицы.

По факту происшетсвия проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Осенью прошлого года двое братьев 11 и 17 лет сбежали из детского дома в Якутск к лишенной родительских прав матери из-за того, что над ними якобы издевались в учреждении. На попутной машине они добрались до Якутска. Там дети бродяжничали, ночевали на технических этажах домов, а спустя девять дней встретились с матерью.

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