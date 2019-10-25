Двое российских подростков сбежали из детдома к матери из-за издевательств

В Вилюйском районе Якутии следователи начали проверку детского дома, откуда двое братьев 11 и 17 лет сбежали в Якутск к лишенной родительских прав матери из-за того, что над ними якобы издевались в учреждении. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Надежда Дворецкая, передает РИА Новости.

Как выяснили следователи, мальчики сбежали из детдома 13 октября. На попутной машине они добрались до Якутска. Там дети бродяжничали, ночевали на технических этажах домов, а 24 числа встретились с матерью. Женщина обратилась в полицию.

В СК пообещали проверить сообщения о том, что над детьми издевались воспитатели. Так, старший брат пожаловался, что в детдоме периодически отключают камеры наблюдения, «бьют в туалете или комнате, где нет камер». Сейчас дети находятся в реабилитационном центре в Якутске.

Ранее в городе Шумиха Курганской области сирот поселили в специально построенный для них дом, который через год признали аварийным. Как рассказала местная жительница, в доме не было подвала и фундамента, плиты просто лежали на земле. Стены начали отходить, из-за щелей в квартирах стало холодно, потом начались проблемы с канализацией.

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