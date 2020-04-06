Воробьев рассказал о выплатах семьям погибших при взрыве в доме в Подмосковье

Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве получат по одному миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО.

Каждому жильцу в качестве первой помощи будет выплачено по 30 тысяч рублей, а одиноким гражданам — по 50 тысяч, уточнил он.

Кроме того, по указанию Воробьева администрация городского округа развернула мобильный штаб, который обеспечивает пострадавших всем необходимым, в частности питанием. Также все желающие могут поговорить с психологом.

Взрыв в жилом пятиэтажном доме произошел 4 апреля. В результате разрушился один из подъездов дома. По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность газовой колонки. В результате ЧП погибли три человека, пострадали десять.