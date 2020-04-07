Поветкин призвал братьев Емельяненко выяснить отношения с глазу на глаз

Российский боксер Александр Поветкин призвал бойцов смешанного стиля Александра и Федора Емельяненко отказаться от выяснения отношений в публичном пространстве. Слова спортсмена приводит РИА Новости со ссылкой на прямой эфир в Instagram промоутерской компании «Мир бокса».

Боксер отметил, что хорошо относится к обоим братьям, которым следует избегать ссор. По словам Поветкина, любые разногласия Емельяненко должны решать с глазу на глаз, не афишируя это.

Публичный конфликт между братьями начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение Федора и самого бойца за отказ поддержать его в ссоре с российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.

После этого спортсмены не раз высказывали друг другу претензии в публичном пространстве. Александр, в частности, заявлял, что Федор дышит ядом. Емельяненко-старший же говорил, что брат для него умер.

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