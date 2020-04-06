Александр Емельяненко вступился за обвиненного в трусости Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на критику в адрес соотечественника Хабиба Нурмагомедова, который снялся с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова тяжеловеса приводит «Спорт-Экспресс».

38-летний Емельяненко считает нападки на бойца UFC в социальных сетях несправедливыми и вступился за Нурмагомедова. «Ну какой же он трус? Он чемпион: он этим живет. Он всю жизнь выступает, дерется», — заявил тяжеловес. По мнению Емельяненко, 31-летний Нурмагомедов не имеет возможности покинуть Россию ради поединка с американцем Тони Фергюсоном.

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Ранее 6 апреля глава UFC подтвердил, что турнир 18 апреля пройдет без россиянина. Кроме того, ESPN сообщил о том, что промоушен нашел арену для турнира, но держит точную локацию в тайне.

1 апреля Нурмагомедов заявил, что снимается с UFC 249, и сослался на соблюдение карантина. Позже боец допустил, что поедет на турнир, если узнает место его проведения. Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым сорвался в пятый раз. После заявления россиянина пользователи в социальных сетях обрушились на него с критикой и предлагали лишить его пояса чемпиона UFC.

Нурмагомедов уже дважды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. В октябре 2018-го он одолел бывшего обладателя титула Конора Макгрегора, а в сентябре 2019-го остановил претендента Дастина Порье. В обоих случаях Нурмагомедов одержал досрочные победы.

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