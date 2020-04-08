Рассчитано влияние НДФЛ на доходы с вкладов менее миллиона рублей

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на доходы с вкладов может затронуть депозиты размером менее миллиона рублей. Влияние налога на этот вид доходов рассчитали агентства «Эксперт РА» и «БКС Премьер», передает газета «Известия».

В частности, речь идет о долгосрочных вкладах, проценты с которых начисляются в конце срока. Согласно текущей версии закона, налог будет взиматься с любого дохода по вкладу, полученного после 1 января 2021 года, заявили эксперты. При этом дата открытия депозита учитываться не будет. Предполагается, что при расчете налоговой базы по этим вкладам будет учитываться весь доход на момент их окончания.

Уточняется, что под налогообложение могут попасть в том числе и проценты по некоторым долгосрочным вкладам с остатком менее одного миллиона рублей. Однако для этого их ставка должна быть в районе семи-восьми процентов годовых.

При таких условиях НДФЛ на доходы могут затронуть не один, а два-три процента инвесторов. Это, в свою очередь, может привести к сокращению числа долгосрочных депозитов. По мнению специалиста по бухгалтерскому учету и налогообложению Равиля Ахмадеева, такое положение дел негативно отразится на банковской сфере.

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