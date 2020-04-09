Названа стоимость самого дорогого жилья в Москве

Названа стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы — их оценили суммарно в один миллиард долларов (73,7 миллиарда рублей) по итогам первого квартала 2020 года. Об этом говорится в материале агентства Savills, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
По данным на март текущего года, средняя стоимость квадратного метра в 100 самых дорогих квартирах столицы составила 2,4 миллиона рублей. В этом списке 50 процентов жилья представлено на первичном рынке, еще 50 — на вторичном. В основном лоты находятся в районе улицы Остоженки — так называемая «Золотая миля», район Москвы с самой высокобюджетной недвижимостью.
В среднем квартира, вошедшая в сотку, оценивается в 10 миллионов долларов (737 миллионов рублей). Стоимость самого дорогого лота (без учета особняков) превышает 80 миллионов долларов (шесть миллиардов рублей). Самые дешевые апартаменты обойдутся будущему собственнику в 1,76 миллиона долларов (137 миллионов рублей). Площадь среднего лота равняется 283 квадратным метрам, притом каждый пятый лот является пентхаусом.
Ранее специалисты по недвижимости сообщили, что число сделок со столичной «элиткой» за первые три месяца 2020 года упало на 40 процентов в связи с пандемией коронавируса. Высокобюджетные лоты не могут найти своих покупателей из-за невозможности осмотреть объекты (режим самоизоляции).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения