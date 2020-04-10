Потребительские цены в США рекордно упали в марте — снижение стало сильнейшим за последние пять лет и составило 0,4 процента, сообщает Reuters.

Из-за пандемии коронавируса, сильно ударившей по США, спрос на многие виды товаров и услуг значительно упал, что вызвало снижение цен. Производители и продавцы идут на такой шаг, чтобы привлечь покупателей, потерявших часть доходов.

Материалы по теме Мир во время чумы Нефтяной кризис вынуждает Россию найти общий язык с США и Саудовской Аравией. Иначе не выжить никому

Экономисты ожидают дефляцию (последовательное снижение цен, процесс, обратный инфляции) на протяжении нескольких ближайших месяцев. Это напрямую приведет к сокращению ВВП.

Отмечается, что снижение цен происходит, несмотря на меры поддержки, вводимые Федеральной резервной системой последние недели.

9 апреля регулятор объявил о запуске новой программы, в рамках которой в американскую экономику планируется влить 2,3 триллиона долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!